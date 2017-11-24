Порошенко: Украина является самостоятельным игроком, с которым считаются в Европе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина является самостоятельным игроком, с которым считаются в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на брифинге в Брюсселе по результатам саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«На сегодняшний день было четко продемонстрировано, что Украина является самостоятельным игроком, с которым считаются европейские лидеры, и можно только отметить, что за последние два дня у меня были встречи с 15 лидерами европейских стран, где мы обсуждали перечень проблем», - отметил президент.

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Он подчеркнул, что в итоговой декларации саммита были учтены предложения Украины, в частности, относительно модели «Восточное партнерство плюс» для Украины, Молдовы и Грузии.

«Вы видели, в финальной резолюции саммита есть украинские европейские устремления. Нам удалось решить другую политическую вещь - это объединение ЕС вокруг миротворческой миссии на Донбассе. Мы активно продвигаем эту позицию как в Генассамблее ООН, так и сегодня нам удалось включить эту позицию в финальную резолюцию саммита», - подчеркнул Порошенко.

В то же время он отметил, что Украина не смогла реализовать на саммите «Восточного партнерства» все, что хотела: «Удалось ли нам реализовать все, что мы хотели? Ответ - нет».

При этом глава государства сказал, что «Европа должна быть жестче, Европа должна быть более объединенной и более решительной».