Интеграция Украины в ЕС зависит от Киева - президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что продвижение Украины в направлении интеграции в Европейский Союз зависит исключительно от Киева.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она сказала перед началом саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе.

«Я думаю, что ЕС предлагает много. И сейчас зависит от Украины, сколько они могут взять и как быстро они будут выполнять реформы. У нас уже есть достаточно финансовых ресурсов, но Украина не использует их сполна», - констатировала президент Литвы.

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По ее словам, из 12 млрд евро украинская сторона «взяла только две трети», доступна также макрофинансовая помощь, но она может быть предоставлена при определенных условиях.

«От наших партнеров, от этих стран зависит использование поддержки, которую мы предлагаем, по полной. В декларации, которую мы сейчас готовим, есть 22 предложения для результатов, своего рода дорожная карта на следующие два года сотрудничества. Это - (решать) партнерам, как много они хотят использовать для собственного продвижения вперед», - подчеркнула Грибаускайте.

Говоря о политической поддержке Украины, в частности, перспективе членства в ЕС, президент Литвы отметила, что это зависит от того, «как они будут готовы». «Но это длинный путь», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня начинает работу пятый саммит «Восточного партнерства» на уровне глав государств и правительств.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 20 глав государств и правительств стран Евросоюза.

Участников «Восточного партнерства» представляют президент Украины Петр Порошенко, президент Армении Серж Саргсян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который впервые был приглашен на такое мероприятие, от участия отказался. Вместо него Минск будет представлять министр иностранных дел Владимир Макей.

Согласно информации европейской стороны, во время работы саммита главы государств и правительств стран ЕС и шести стран «Восточного партнерства» будут обсуждать будущее сотрудничество. Они также оценят результаты, достигнутые с момента проведения саммита в Риге в 2015 году и рассмотрят «ощутимые выгоды», которые получили граждане шести стран «Восточного партнерства».