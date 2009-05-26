Видеозаписей инцидента с участием Луценко не существует

Народный депутат, член парламентской ВСК по расследованию инцидента, который произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне с участием министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, Екатерина ЛУКЬЯНОВА утверждает, что газета «Бильд» в течение двух недель, в случае неподачи апелляции, должна выполнить решение Земельного суда Берлина и опровергнуть неправдивую информацию, распространенную в отношении сына министра – Александра ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции, на которой был озвучен текст решения немецкого суда.

«Апелляция возможна. Я связывалась с адвокатом (сына Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН) в течение двух недель по существующему в Германии законодательству. Если на протяжении двух недель они не обратятся с апелляцией, то должны опровергнуть», - сказала Е.ЛУКЬЯНОВА и выразила убеждение, что инцидент с украинской делегацией в Украине исчерпан. «Я думаю, что остальное нужно доказывать в Германии, нельзя оскорблять человека и не нести за это наказание», - сказала она.

Вместе с тем, Е.ЛУКЬЯНОВА не исключила, что после искового заявления со стороны Ю.ЛУЦЕНКО и А.ЛУЦЕНКО еще могут быть другие иски, о которых будет сообщено.

Также Е.ЛУКЬЯНОВА обратила внимание на примечание в судебном решении, где отмечается, что во время переговоров с сотрудниками службы безопасности аэропорта Франкфурта было установлено, что видеозаписей инцидента не существует.

«Было проверено, есть ли видеозапись инцидента. Было доказано, что на соответствующем участке аэропорта видеозаписи не велись. На этом участке существуют только камеры безопасности, которые установлены у дверей пожарного выхода и которые ведут запись только тогда, когда эти двери используются», - говорится в документе.

Что касается непосредственно опровержения, то в судебном решении истец указывает на то, что в отличие от информации в «Бильде», в частности, по поводу его якобы опьянения, «это предположение является неправдивым. Меня не заставляли проходить тест на содержание алкоголя, а также я не был пьян».

Согласно судебному решению ответчик должен опубликовать опровержение без вставок и упущений, срочно и без денежного взыскания с заявителя, а также без гонорара для Интернет-издания www.bild.de

Как сообщал УНИАН, 5 мая немецкая газета «Бильд» сообщила, что Ю.ЛУЦЕНКО с сыном 4 мая провели полдня в полицейском участке аэропорта Франкфурта-на-Майне. По данным СМИ, их в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали после ссоры с полицейскими.

12 мая Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что немецкая полиция безосновательно задержала его и сына, поскольку они были трезвыми, но он подает в отставку с должности министра внутренних дел Украины, чтобы не дестабилизировать ситуацию в МВД.

Сын министра решил предъявить иск к газете "Бильд". Он требует опровержения информации о якобы пребывании в аэропорту в составе украинской делегации в состоянии алкогольного опьянения.