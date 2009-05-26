Ехануров требует от Тимошенко извинений и угрожает судом

Министр обороны Украины Юрий ЄХАНУРОВ не исключает, что будет подавать судебный иск с целью защиты своей чести и достоинства, если по его требованию премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не извинится, а председатель Главного контрольно-ревизионного управления Николай СИВУЛЬСКИЙ не уйдет в отставку в связи с обвинениями в адрес военного ведомства в коррупции и злоупотреблениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня журналистам.

Министр обороны сообщил, что отправил на имя премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО соответствующее открытое письмо.

«Я не исключаю, что буду обращаться в суд из-за того, что ради каких-то политических вопросов нарушаются этические нормы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что в случае отсутствия соответствующей реакции оставляет за собой право как гражданина защищать свою честь и достоинство в судебном порядке.

Ю.ЕХАНУРОВ уточнил, что в этом письме он требует от Ю.ТИМОШЕНКО извинений, а от Н.СИВУЛЬСКОГО - уйти в отставку.

«Очень хочу, чтобы эта пятая колонна, которая сформирована в Украине и которая работает против авторитета армии, не получила поддержки в обществе», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.