Порошенко знает, кто должен возглавить Нашу Украину

Член президиума политической партии «Народный Союз Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО считает, что лидером партии должен стать «человек, который объединит партию».

Об этом он сообщил в интервью газете «Известия в Украине», опубликованном 13 ноября 2006 г. в № 50.

На просьбу уточнить, кто именно, П.ПОРОШЕНКО сказал, что «нужно поездить по регионам, поспрашивать у людей и выяснить, у кого самый большой уровень поддержки». «Надо провести реальный «праймериз» – спросить о доверии лидерам у людей…».

П.ПОРОШЕНКО добавил, что партия намерена провести эту процедуру «до весны».

Как сообщал УНИАН, после длительной дискуссии на третьем съезде по поводу избрания лидера НСНУ П.ПОРОШЕНКО призвал ввести процедуру предварительного избрания председателя на региональном уровне.

В частности, он предложил делегатам избрать предложенный состав Совета партии и дать поручение Совету провести праймериз, в ходе которого определить наиболее популярных членов партии среди всех партийцев, после чего на следующем съезде весной 2007 года изменить руководство партии.

Было запланировано, что 16 ноября состоится заседание Совета НСНУ, на котором, в соответствии с уставом партии, должен быть избран председатель Совета партии.