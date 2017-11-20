В Минобороны создают комиссию для изучения растрат руководством университета Воздушных сил в Харькове

В Министерстве обороны Украины заявили о создании комиссии с целью выяснения обстоятельств растраты 2,4 млн грн руководством университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

"Задержан руководитель Харьковского национального университета обороны генерал Алимпиев. По решению министра обороны создана комиссия командования воздушных сил, которая изучает вопросы организации и проведения закупок топлива в 2016 году", - сказал Руснак.

"Я думаю, что профессионально будут изучены все условия, существовавшие на тот день по осуществлению закупок, и будут приняты соответствующие решения", - сказал Руснак.

Также его попросили прокомментировать заявления Национального антикоррупционного бюро Украины, которое настаивает, что при закупке топлива для Вооруженных сил были признаки коррупции.

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"Относительно комментария по закупкам, и есть ли здесь коррупционная составляющая, еще раз подчеркиваю, что надо внимательно проанализировать условия закупки, заключение договоров и их выполнение в 2016 году поставщиками горюче-смазочных материалов. Комиссии созданы, они изучают все существующие предложения. Изучают порядок заключения договоров, какова была ценовая политика на тот период, и будут приняты соответствующие решения и сделаны выводы, в том числе и руководством Минобороны", - заявил Руснак.

Как сообщал УНИАН, в Харькове по подозрению в растрате 2,4 млн грн задержали начальника национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Андрея Алимпиева. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте и об отстранении его от должности.