300-летие Полтавской битвы: губернатор не знает, что подумают люди

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ недоволен подготовкой областного центра к празднованию 300-летия Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на аппаратном совещании в Полтавской ОГА.

«Через месяц - 300-летие Полтавской битвы. Как будет отмечаться, пока никто еще не знает. Кто знает, будут ли высшие должностные лица. Пока ситуация с подготовкой очень плохая», - сказал В.АСАДЧЕВ.

Наибольшее недовольство у него вызвало состояние дорог в областном центре и само поле Полтавской битвы.

«Дороги в Полтаве в ужасном состоянии. Не знаю, что о нас подумают люди, которые приедут из европейских автобанов. Ехать по городу просто невозможно. Именно поле не готово. Рекультивация там не началась, по-моему, никто ее не проводил. Арка примирения, на мой взгляд, имеет жалкий вид. Ну хоть какая-то пусть будет, но она тоже не готова. Нам бы очень не хотелось, чтобы Полтава подвела область», - отметил председатель облгосадминистрации.

Отметим, что за состояние дорог отвечает мэрия города.

Напомним, 27 июня 2009 года в Полтаве будет отмечаться 300-летие Полтавской битвы.