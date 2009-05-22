У Черновецкого подтвердили: в бюджете Киева - дыра в 800 миллионов

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО подтвердил, что за четыре месяца этого года бюджет столицы недополучил около 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, это недовыполнение общего фонда бюджета, в специальный фонд не поступило 500 млн. грн.

«По спецфонду - это продажа земли. 1 млрд. 800 мы могли бы получить от продажи. Сейчас 900 млн. – на оформлении. Мы не получили ни одного документа от управления земельных ресурсов. Затягивается…», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В то же время он не объяснил причин невыполнения доходной части общего фонда бюджета города.

Как сообщал УНИАН, 18 мая представитель фракции Блока Кличко в Киевсовете Александр КЛЮС заявил, что точные данные относительно невыполнения бюджета столицы очень тяжело получить даже депутатам Киевсовета.

“Несмотря на то, что мы депутаты, очень тяжело получить информацию относительно выполнения бюджета. Мы получаем разные данные. Одни говорят: 2 млрд. грн. невыполнения, другие – 300 млн. грн. невыполнения...”, - сказал А.КЛЮС.

По его словам, на сегодня средств в столице едва хватает на зарплату работникам бюджетных учреждений, на частичное питание и медицинское обслуживание больных в больницах и содержание аппарата власти.