В законопроекте по Донбассу нет рекомендаций расторжения дипотношений с Россией - нардеп

В подготовленном ко второму чтению тексте законопроекта о реинтеграции Донбасса нет поправки по рекомендации расторжения дипломатических отношений с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "БПП").

Он подчеркнул, что сейчас рабочая группа наработала проект закона ко второму чтению, который передан на рассмотрение депутатским фракциям и группам, а также президенту Украины.

Он отметил, что в этом законопроекте нет предложенной им поправки относительно рекомендации Кабинета министров Украины принять решение о расторжении дипломатических отношений с Российской Федерацией, хотя он лично и настаивал на такой норме.

По его словам, рабочая группа, исходя из того, что этот вопрос является "полномочием исключительно исполнительной ветви власти и для того, чтобы сохранить четкое разделение и независимость трех ветвей власти в Украине - законодательной, исполнительной и судебной ветви власти ...", то эта норма не вписана в законопроект.

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По его словам, поскольку в законопроекте прописано, что РФ является страной агрессором, то после принятия данного закона правительство на его основании может принять решение о расторжении таких отношений.

На уточняющий вопрос журналистов по поводу того, формально ли эта поправка уже отклонена, Винник напомнил, что еще нет решения комитета по поводу данного законопроекта, поскольку предполагается, что комитет будет завтра рассматривать этот вопрос, то могут произойти изменения.

"Комитет еще формально не собирался по поправкам, а заседание состоится в среду и у нас есть согласованный от комитета и рабочей группы текст законопроекта ко второму чтению, но депутаты имеют право настаивать на этой поправке, и она будет сначала голосоваться в комитете, если будет такое настаивание, а затем и в сессионном зале, - добавил Винник.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Ко второму чтению, по словам председателя профильного комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди прочих была подана поправка о расторжении дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 как дату начала агрессии России против Украины.