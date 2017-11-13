Незаконно удерживаемому в РФ украинскому журналисту Сущенко разрешили свидание с семьей - адвокат

Незаконно удерживаемому в РФ украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом УНИАН сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

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«20 ноября украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме Лефортово. Возможно, последнее до начала суда по существу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющие государственную тайну".

Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж".

25 сентября Московский городской суд продлил срок ареста Сущенко до 30 ноября.

21 октября Фейгин сообщил, что следствие по делу Сущенко завершено. «Мы ознакомились с двумя томами из десяти. По версии ФСБ, Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину», - сказал адвокат. 10 ноября Мосгорсуд признал законным продление ареста Сущенко до 30 ноября.