Бойко, Ляшко и Тимошенко игнорируют работу в комитетах - КИУ

Лидеры фракций преимущественно игнорируют работу в комитетах и не принимают участия в их заседаниях. Об этом заявил председатель КИУ Алексей Кошель, передает пресс-служба комитета.

Худшие показатели посещаемости в Ю. Бойко, Ю. Тимошенко и О. Ляшко. За три года Ю. Бойко посетил 2% заседаний комитета, в который входит, Ю. Тимошенко – 11%, А. Ляшко – 41%, А. Березюк – 75%, А. Герасимов – 81%, М. Бурбак – 95%.

Лидер «Оппозиционного блока» Ю. Бойко за три года присутствовал на 1 заседании с 60 Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.

Председатель фракции ВО «Батькивщина» Ю. Тимошенко стала членом Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 15 января 2015 г. и с того времени присутствовала на 4 заседаниях комитета из 37.

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Лидер В РПЛ. Ляшко посетил лишь 28 из 68 заседаний Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Бойко, Тимошенко и Ляшко фактически игнорируют работу парламентских комитетов. При этом работа комитетов является не менее важной составляющей деятельности народного депутата, чем голосование в сессионном зале. Если депутат систематически игнорирует заседания комитета, это указывает, что он не выполняет своих прямых обязанностей. Согласно ст. 24 ЗУ «О статусе народного депутата Украины» народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, к которому он избран, и принимать участие в его работе», - отметил Алексей Кошель.

Председатель фракции «Самопомощь» В. Березюк присутствовал на 59 из 79 заседаний Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

Председатель фракции БПП А. Герасимов за три года посетил 74 из 91 заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. При этом за время своего пребывания на должности главы фракции БПП (с 4 апреля 2017 г.) А. Герасимов присутствовал на 12 из 15 заседаний Комитета.

Председатель НФ М. Бурбак присутствовал на 57 из 60 заседаний Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью.