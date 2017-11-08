В Житомире определили победителя конкурса по созданию зоны отдыха в городе (фото)

В Житомире вчера определили победителя конкурса «Городской парклет» - (Parklet – англ.), который предусматривает создание зоны отдыха в городе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, конкурс проходил в Житомире с 12 сентября по 12 октября. В нем приняли участие три конкурсанта.

Выбирая победителя, конкурсная комиссия учитывала дизайн и место размещения объекта.

Победу одержал молодой дизайнер Вадим Милостюк, который, по словам главного архитектора Житомира Юрия Безбородова, предложил самую оптимальную концепцию будущей зоны отдыха.

«Именно его решение наиболее точно соответствует требованиям конкурса. Единственное замечание - по локации, ведь предложенное автором место расположения парклету делает невозможным движение по улице Киевской. Поэтому место будет предложено другое. Парклет будет размещен в пешеходной зоне по Киевской, именно на тех участках, где уже была проведена реконструкция тротуаров», - отметил Безбородов.

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По условиям конкурса, автор-победитель примет участие в разработке проектной документации совместно со специалистами. С учетом всех необходимых показателей возможно дублирование парклета и на других локациях города.

«После изготовления проектной документации и просчета сметы будет определен исполнитель. Также рассматриваем возможно привлечение спонсорских средств. Установку парклета мы планируем на весну 2018 года», - добавил Безбородов.

Главный архитектор города также рассказал, почему два других проекта, представленных на конкурс, не одержали победу.

«Один из авторов предложил парклет, который расположен на улице Михайловской, однако он был осложнен лайтбоксами и игровыми элементами. Автор другого проекта вышел за рамки предложенных локаций, а дизайн проекта не отвечал современным требованиям», - пояснил Безбородов.

Парклет – зона отдыха в крупных городах; продолжение тротуара, что обеспечивает больше пространства и удобства для знакомства, общения и отдыха людей.