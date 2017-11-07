ГПУ обжаловала освобождение Каськива под залог в 160 тысяч гривень

Генпрокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева освободить экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива под залог в размере 160 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Эспрессо.TV.

Апелляцию зарегистрировал Апелляционный суд Киева. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

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Сарган отметила, что в рамках законодательства суд освободил бы Каськива под залог в любом случае. Генпрокуратура просит суд увеличить размер залога с 160 тыс. грн до 480 тыс. грн.

"В соответствии с законодательством и учитывая то, что Каськив компенсировал в госбюджет 7,47 млн грн инкриминируемых убытков, ГПУ просит суд освободить его под залог в размере 480 тыс. грн", - рассказала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября экс-руководитель Госинвестпроекта Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину.

По данным ГПУ, Каськив подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами из госбюджета на сумму около 7,5 млн грн.

В тот же день Печерский райсуд Киева избрал Каськиву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 160 тыс. грн.

Позже генпрокурор заявил, что Каськив перечислил в госбюджет почти 7,5 млн грн причиненного государству ущерба. Некоторые СМИ писали, что за Каськива внесли залог.

Справка УНИАН. Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах.

18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

В августе 2016 года заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

В марте этого года власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении статуса политического беженца.