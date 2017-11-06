"План Маршалла" теперь следует называть "Европейским планом" для Украины - глава МИД Литвы
Он добавил, что речь идет не только о средствах, которые предполагается выделить Украине, но и о той помощи, которая уже осуществляется и требует упорядочения для эффективного использования.
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс считает, что так называемый «План Маршалла» для Украины теперь следует называть «Европейским планом».
Об этом глава литовского МИДа заявил в эфире «112 Украина» после представления соответствующего плана в литовском Сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС.
«Мы уже не называем этот план «Планом Маршалла», поскольку ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам... Но, мы называем это «Европейский план» для Украины», - сказал Линкявичюс.
Он добавил, что речь идет не только о средствах, которые предполагается выделить Украине, но и о той помощи, которая уже осуществляется и требует упорядочения для эффективного использования.
«Мы смотрим на совокупность этого процесса, чтобы объединить усилия всех этих и финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Каждая организация имеет уже свой опыт работы в Украине, и эта предоставляемая помощь, она условная, поскольку она исходит из реформ, из прозрачности. И также все это зависит от успеха в борьбе с коррупцией», - подчеркнул Линкявичюс.
Также он отметил, что «предоставление помощи зависит от административных способностей в самой Украине упорядочить этот процесс, чтобы он не вызывал сомнений в своей прозрачности».
В этой связи, дипломат подчеркнул, что для эффективного использования предоставляемой помощи, Украине необходимо создавать определенную структуру управления проектами, которые будут финансироваться международными институциями.
Читайте также"План Маршалла" для Украины: в Литве рассказали об обсуждении финансирования из ЕС
По словам Линкявичюса, такая структура должна повысить уровень доверия доноров к Украине в плане того, что выделяемые средства используются по назначению.
Глава МИД Литвы добавил, что под этим планом подразумевается не только финансовая помощь, но также «по сути приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным, скажем, критериям, несмотря на то, что, как мы знаем, политически, не очень легко дается предоставление этой европейской перспективы».
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «плана Маршалла» для Украины.
В июне в Представительстве Литвы в ЕС состоялась презентация «плана Маршалла» для Украины, в которой приняли участие члены рабочей группы по разработке документа, бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.
18 августа вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что «новым европейским планом для Украины предусмотрено, как минимум, 5 млрд евро ежегодной поддержки от ЕС на реформы, направленные на экономический рост и развитие».
По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования «группы друзей» Украины и необходимой поддержки для реализации плана.