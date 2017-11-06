"План Маршалла" теперь следует называть "Европейским планом" для Украины - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс считает, что так называемый «План Маршалла» для Украины теперь следует называть «Европейским планом».

Об этом глава литовского МИДа заявил в эфире «112 Украина» после представления соответствующего плана в литовском Сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС.

«Мы уже не называем этот план «Планом Маршалла», поскольку ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам... Но, мы называем это «Европейский план» для Украины», - сказал Линкявичюс.

Он добавил, что речь идет не только о средствах, которые предполагается выделить Украине, но и о той помощи, которая уже осуществляется и требует упорядочения для эффективного использования.

«Мы смотрим на совокупность этого процесса, чтобы объединить усилия всех этих и финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Каждая организация имеет уже свой опыт работы в Украине, и эта предоставляемая помощь, она условная, поскольку она исходит из реформ, из прозрачности. И также все это зависит от успеха в борьбе с коррупцией», - подчеркнул Линкявичюс.

Также он отметил, что «предоставление помощи зависит от административных способностей в самой Украине упорядочить этот процесс, чтобы он не вызывал сомнений в своей прозрачности».

В этой связи, дипломат подчеркнул, что для эффективного использования предоставляемой помощи, Украине необходимо создавать определенную структуру управления проектами, которые будут финансироваться международными институциями.

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По словам Линкявичюса, такая структура должна повысить уровень доверия доноров к Украине в плане того, что выделяемые средства используются по назначению.

Глава МИД Литвы добавил, что под этим планом подразумевается не только финансовая помощь, но также «по сути приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным, скажем, критериям, несмотря на то, что, как мы знаем, политически, не очень легко дается предоставление этой европейской перспективы».

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «плана Маршалла» для Украины.

В июне в Представительстве Литвы в ЕС состоялась презентация «плана Маршалла» для Украины, в которой приняли участие члены рабочей группы по разработке документа, бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.

18 августа вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что «новым европейским планом для Украины предусмотрено, как минимум, 5 млрд евро ежегодной поддержки от ЕС на реформы, направленные на экономический рост и развитие».

По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования «группы друзей» Украины и необходимой поддержки для реализации плана.