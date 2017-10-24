Коханивскому "стало плохо" во время суда - вызвали медиков (фото)

Судебное заседание по избранию меры пресечения Коханивскому продолжилось, но через полчаса к нему пришла «скорая». Об этом сообщила журналистка Оксана Коваленко в твиттере.

Поэтому в суде был объявлен перерыв 10 минут.

Журналистов пропросили не снимать, потому что по словам человека со стороны Коханивского, ему «придется снимать штаны».

В итоге Коханивский с врачами вышел, другие остались в зале. Впоследствии его завели обратно в зал после осмотра врачей.

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Как сообщал УНИАН, Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рем»). Первый применил травматическое оружие. Женщина рассказала, что, когда они возвращались с поминок их собрата, их возле метро догнал «Рем», который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда началась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают. По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружены незарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября на 9.00. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в здании суда. Они разгромили помещение и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Полиция открыла уголовное производство по факту ночных событий в суде по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).