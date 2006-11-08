Нардеп Василий Горбаль и певица Галлина разводятся

Певица Галлина подала на развод и вскоре почетного президента "Укргазбанка" регионала Горбаля ожидает громкий процесс.

Более того, как пишут "Факты", причиной развода якобы стала супружеская неверность. Говорят, глава семьи в последнее время стал появляться на людях с новой пассией.

Газета пишет, что скандал в звездном семействе разгорелся не очень давно - после того, как в августе супруги вернулись из Парижа.

Но, кроме громкого скандала, Горбаля ожидают еще и финансовые проблемы, потому что Галлина подала заявление о разделе имущества и намеревается отстаивать свои права.

Супруги жили в роскошной квартире на Краснозвездном проспекте. В ноябре должны были переехать в шикарный новый дом на Печерске, строительством которого занимались целый год.

Что касается другого имущества, то джип "Тойота Лэндкрузер" считается за Галлиной. Кстати, в мае, на 30-летие, муж подарил певице темно-синий "БМВ". Говорят, официально эта машина ей не принадлежит.

Побороться есть за что: депутат Василий Горбаль входит в число самых зажиточных людей столицы. Пикантности ситуации добавляет и то, что супруги прожили вместе почти десять лет.

"Их считали счастливой парой, Василий баловал жену, в прямом и переносном значении носил на руках!", - пишут "Факты".

Сейчас Галлина отказывается давать любые комментарии, а в приемной Горбаля ТаблоID ответили, что депутат свяжется с журналистами, если сочтет, что ему есть что им сказать.

ТаблоID