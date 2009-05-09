Ющенко: ветераны войны должны дать пример взаимопонимания

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ветераны Великой Отечественной войны должны дать пример взаимопонимания и единения украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня Победы на Майдане Незалежности в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украинское государство - это “важнейший ключ к единству всех нас, кто преданно любит Украину, принимает ее непростую историю национальным сердцем и хочет добра для нее и каждого ее человека”.

По его словам, украинские ветераны уже давно осознали эту святую правду и еще не раз будут давать молодым поколениям мудрые примеры взаимопонимания.

“Это - неминуемо, потому что это - великая истина единого украинского народа. Украинские воины одинаково любили Украину, и смерть каждого одинаково болезненно переживали матери на Донбассе, Волыни, Галичине, Подолье или в таврийских степях. Память о них всех необходимо чтить должным образом”, - отметил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, нужно остановить процессы разрушения военных захоронений и привести их в порядок – “присущий нашей европейской культуре, сделать это с достоинством и большой любовью”.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет и властью, и людьми заложено много памятных знаков, где в будущем будут созданы национальные военные мемориалы.

“Очень важно, что сейчас мы видим, как совсем юные граждане Украины самостоятельно собирают свидетельства о ходе войны. Это - примеры мудрости. Это - проявления нации. Это - примеры единства, которые необходимы всему нашему народу”, - сказал глава государства.

“Я не воспринимаю и не восприму ни одного тезиса, который может разделить наш народ. Нам нужно идти дальше, чтобы наши национальные истины стали всеобъемлющими и понятными для всех и каждого. Эти истины - чистые, искренние и обращенные во благо каждого из нас и всего Украинского государства. Мы должны помнить о прошлом, но самое важное - заботиться о живых”, - подчеркнул Президент.