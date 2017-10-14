В Закарпатской ОГА ответили на заявление Матиоса о частных участках на границе с Венгрией

Были приватизированы либо сданы в аренду не только участки на границы с Венгрией, но также с Румынией и Словакией. Об этом заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает "112 Украина".

По словам Галаса, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся надлежащим образом, а его протяженность составляет не 150 км, а 130. Он утверждает, что аналогичным образом ситуация обстоит на границе с Румынией и Словакией.

"Господин военный прокурор неточно выразился, потому что участки, которые подходят к государственной границе, были приватизированы или сданы в аренду не только на украинско-венгерской границе, но и на украинско-словацкой и украинско-румынской. Всего с Венгрией у нас 130 км государственной границы, поэтому 150 - это преувеличенная, неточная информация. Вопреки тому, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом", - заявил он.

Он отметил, что у сельских советов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки.

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"По результатам тех возвратов земель по решению судов, отменявших решения сельских советов о предоставлении в аренду или в частную собственность, никаких не было привлечений к уголовной или даже административной ответственности, потому что формально там трудно доказать, эти земли действительно были ничьими, потому что не было на них государственных актов у пограничников. Поэтому формально сельские советы, зная, видя, что земля прилегает к контрольной полосе, они не имели права выдавать, но формально имели основания эти земли выдать в частные руки", - рассказал Галас.

Как сообщал УНИАН, 13 октября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150-километровый участок земли на границе с Венгрией находится в частной собственности. По словам прокурора, пограничники не имеют полноценного доступа к нему.