Министр инфраструктуры не знал о расследовании НАБУ по поводу возможного незаконного обогащения

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не знал о расследовании детективами Национального антикоррупционного бюро уголовного производства по признакам правонарушений по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министра.

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«На самом деле это тоже было неожиданностью для меня. Я узнал об этом из средств массовой информации», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября 2017 года, стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по признакам уголовных преступлений по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министра инфраструктуры Омеляна. Об этом стало известно из постановления Печерского районного суда г. Киев.

В документе отмечается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимость которого составляет 7 млн грн. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить приобрести такую недвижимость. По данным НАБУ, Омелян подал декларацию, в которой указал, что проживает в квартире, которая принадлежит его жене.

«Вместе с тем, Лицо З (Владимир Емельян - УНИАН) не указало в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом... Сведения в декларации за 2016 отличаются от достоверных на 7 млн грн», - говорится в постановлении суда.

Читайте такжеОмелян прокомментировал обвинение НАБУ в незаконном обогащении

В НАБУ также считают, что министр не задекларировал автомобиль марки BMW X5 стоимостью 1,6 млн грн, которым он пользуется и который принадлежит его брату.

«Как заметил детектив, Лицо З (Владимир Омелян - УНИАН) совершило уголовное коррупционное правонарушение, а именно приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в собственность активов в значительном размере, законность оснований которых не подтверждена доказательствами», - говорится в документе.

Согласно постановлению суда, для ведения дальнейшего расследования фактов нарушений НАБУ попросило и получило доступ к информации мобильного оператора «Киевстар» о звонках и сообщениях министра.

Позже пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Мария Томко заявила на своей странице в Facebook, что министр Омелян открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами.

«Что касается сообщения о расследовании НАБУ: министр инфраструктуры открыт к сотрудничеству с правоохранительными органами, в частности, ГПУ, СБУ, НАБУ. Он готов ответить на все вопросы детективов НАБУ, а также предоставить все документы, подтверждающие, что никаких нарушений с его стороны не было", - написала она.