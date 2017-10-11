Возвращение России в Совет Европы станет искажением реальности - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что возвращение делегации Российской Федерации в сессионный зал Совета Европы станет искажением реальности. Об этом он заявил на брифинге в Страсбурге, который транслировался на телеканале «112 Украина».

Глава МИД подчеркнул, что Совет Европы построен на ценностях. «Если вернуть Россию, которая нарушила всё, что возможно, это вообще искажение реальности. Которая убивает людей в Украине, в Приднестровье, в Грузии, в Сирии. Это будет также искажение реальности. Поэтому мы должны последовательно доказывать свое мнение, и никаких компромиссов относительно этого по определению не может быть», - сказал Климкин.

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«Ну если мы так сделаем (это как Земан говорил: давайте что-то продадим, давайте Крым продадим за деньги или за нефть) - это так же: продаться за некую сумму денег. Ничего такого никогда не будет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 до восстановления полномочий ее делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявляет, что финансовые лоббисты используют отказ России платить взносы в Совет Европы с целью заставить организацию пойти на уступки РФ.