Четверо активистов пытались прорваться к Раде (видео)

Под стенами Верховной Рады с утра собрались около сотни митингующих из-за второй попытки парламента рассмотреть законы о реинтеграции Донбасса, передает ТСН.

Парламент охраняют в усиленном режиме – правоохранителей сегодня несколько сотен.

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Четверо молодых людей пытались пройти через кордон правоохранителей к Раде, между ними и спецназовцами произошла перепалка, которая закончилась задержанием четырех активистов.

У одного из задержанных во время событий произошел приступ эпилепсии – медики, которые дежурят на месте, оказали ему помощь. Но за полчаса переговоров активистов отпустили с обещанием, что акция будет мирной.

Как сообщал УНИАН, под Радой произошли столкновения между "Национальным корпусом" и полицией.