Киевские социалисты встретят Первомай у Лысой горы
04:21, 01 мая 2009Политика
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Субботник по инициативе райкома
Киевские социалисты планируют отметить Первомай ударным трудом.
Как соообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, по инициативе Голосеевского РК СПУ 1 мая состоится социалистический субботник: социалисты, представители общественных организаций намерены навести порядок в районе Лысой горы.
«Девиз этого праздника - Мир! Труд! Май!, поэтому мы хотим потрудиться на благо города, привести в порядок районы столицы», - отметил глава киевских социалистов Юрий ЗУБКО.
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