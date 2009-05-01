Киевские социалисты встретят Первомай у Лысой горы

Киевские социалисты планируют отметить Первомай ударным трудом.

Как соообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины, по инициативе Голосеевского РК СПУ 1 мая состоится социалистический субботник: социалисты, представители общественных организаций намерены навести порядок в районе Лысой горы.

«Девиз этого праздника - Мир! Труд! Май!, поэтому мы хотим потрудиться на благо города, привести в порядок районы столицы», - отметил глава киевских социалистов Юрий ЗУБКО.