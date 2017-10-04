В Минобороны рассказали о хронической нехватке денег на содержание боезапаса

Заместитель министра обороны Игорь Павловский рассказал об использовании средств на объекты хранения боезапаса Вооруженных сил Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, отвечая на вопрос о действиях МОУ после событий в Балаклее.

Читайте такжеНачальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах - Бурбак "На начало 2017 года общий объем недофинансирования по содержанию боезапаса составлял 552,2 миллиона, что в свою очередь, не позволило выполнить ряд основных мероприятий в предыдущие годы", - сказал Павловский.

Он пояснил, что речь идет о дооборудовании периметров складов, восстановлении хранилищ, пожарных депо и прочее.

"Охранные периметры оснащены как средствами ТСО, которые составляют 35,3 км, - 47-й арсенал. 48-й арсенал, Калиновка, Богдановка, Росишки и так далее", - сообщил представитель МОУ.

По его словам, на 2017 год предусматривалось выделение ресурса в объеме 41,3 млн грн.

"Впервые с 1995 года, в соответствии с решением, принятым начальником Генерального штаба - министром обороны Украины, финансовый ресурс был увеличен до 92,3 млн грн. В июне этого года за счет перераспределения расходов... дополнительно выделено еще 7,6 млн грн ", - сказал Павловский.

Заместитель министра обороны добавил, что согласно распоряжению Кабмина, после событий в Балаклее из резервного фонда были выделены средства в сумме 199 млн 800 тыс. грн.

"Таким образом, общий объем финансирования по программе живучести в 2017 году составил 298,9 млн грн. Общий фонд - 99 и резервный фонд - 199", - подчеркнул Павловский.

Средства из резервного фонда, по его словам, начали поступать на счет воинских частей в конце июля 2017 года. На сегодняшний день поступил 91 млн грн.

"По состоянию на сегодняшний день практически взяты все обязательства за исключением суммы 49,9 млн грн по централизованным расчетам", - констатировал представитель министерства.

Он добавил, что остаток средств на счетах, которые должны быть профинансированы до декабря, составляет 188,3 млн грн.

Павловский также сообщил, что проблем с использованием финансов по централизованным расчетам на сегодняшний день нет и деньги будут полностью использованы до конца года.

"Это приобретение пожарных автомобилей - 18 штук, детекторов взрывчатых веществ, горюче-смазочных материалов", - пояснил он.

В то же время, по децентрализованным расчетам работы продолжаются. Они касаются, в частности, завершения строительства 10 мест хранения средств поражения, хранилищ; восстановления 27,1 км охранных периметров; 28 объектов технических средств охраны пожарной сигнализации, хранилищ; 2 контрольно-пропускных пунктов и 3 комплектов систем автоматизированного пожаротушения.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 возле города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным ГСЧС, на данный момент ситуация нормализована.

По данным министра обороны Степана Полторак, на военном арсенале возле Калиновки хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

28 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что последствия чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов возле Калиновки являются самым большим ударом по обороноспособности Украины с начала войны.