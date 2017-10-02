Луценко о взрывах в Сватово и Балаклее: Это была четкая диверсия

Взрывы на складах боеприпасов, которые произошли в Сватово и Балаклее, без сомнения являются диверсиями. Об этом вечером 1 октября в эфире "ТСН-Тиждень" заявил генпрокурор Юрий Луценко, как сообщает "Украинская правда".

"Подобные взрывы, произошедшие в Сватово и Балаклее, несомненно являются четкой диверсией со стороны нашего противника в необъявленной РФ войне на востоке Украины", - заявил он.

При этом Луценко продемонстрировал карты и фотографии Балаклеи и Сватово.

"Следствию известно, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах ... Желтая линия - граница с РФ, откуда двигался БПЛА. Он долетел до Балаклеи, и в 14:44 из него в сторону открытой площадки хранения (вооружения), где было более 700 ракет "Куб", был осуществлен пуск управляемой ракеты", - сообщил Луценко.

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Позже с БПЛА был осуществлен еще один выстрел. По словам генпрокурора, снаряд пробил бетонные укрытия и взорвал склад.

Луценко добавил, что диверсия была совершена, когда над этой территорией не было никаких спутников других иностранных государств, что делает невозможным выявление трассы БПЛА до его пересечения границы Украины.

При этом Луценко добавил, что в отношении Сватово выводы аналогичны.

"Относительно Калиновки - следствие рассматривает несколько версий, для меня основными являются диверсия - и я знаю факты, которые на это указывают, а также преступная небрежность с необеспечением нормальной охраны этого склада боеприпасов должностными лицами Генштаба Украины", - сообщил генпрокурор.

"Средства в Калиновку поступили месяц назад ... Можно ли было за месяц построить то, что надлежало построить, усилить охрану складов соответствующим количеством военнослужащих без денег, усилить периметр - установит следствие. Это явление - уголовное, ему будет дана оценка, и диверсантам, и должностным лицам, которые, возможно, допустили служебную халатность", - отметил Луценко.