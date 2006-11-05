Избирателей в Черкассах подкупили?

В Черкассах на выборах городского председателя заявляют о возможном подкупе избирателей. С таким заявлением выступил один из кандидатов на должность городского председателя Денис КОЛЕСНИК.

По его словам, на этот счет наблюдателями и членами участковой избирательной комиссии сегодня днем составлен соответствующий протокол, который передан в городской теризбирком.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию подтвердил заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрия САС. «Речь идет о договоре социальной ответственности, который в канун выборов заключал с избирателями кандидат на должность городского председателя Борис РАЙКОВ. В нем, в случае избрания на должность городского председателя, Б.РАЙКОВ обязывается выполнить требования, указанные избирателем». – объяснил Ю.САС

По его данным, на 116-м избирательном участке были замечены избиратели с корешками от этих договоров и на этот счет был составлен акт о нарушении, его передано ГТИК.

«Этот корешок является агитационным материалом, поскольку сам договор социальной ответственности, в свое время, был зарегистрирован комиссией, как образец агитпродукта», - заявил заместитель председателя ГТИК Максим КОЛИСНЫК. На этом участке теперь работают представители МВД, выясняющие детали инцидента.

По словам кандидата Д.КОЛЕСНИКА, ввиду того, что после голосования избиратели передавали эти корешки наблюдателям Б.РАЙКОВА, это может свидетельствовать о применении «схемы подкупа избирателей».