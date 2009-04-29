Лидер фракции НУ-НС в упор не видит «широкой» коалиции

Лидер парламентской фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО не верит в проведение переговоров между БЮТ и Партией регионов относительно формирования новой коалиции и называет подобную информацию слухами.

Об этом он заявил во время эфира на «5 канале» вчера вечером.

По словам Н.МАРТЫНЕНКО, Совет коалиции проводил свое заседание, и на данный момент ни одного вопроса относительно создания новой коалиции нет. Кроме того, добавил он, были проведены телефонные переговоры между лидерами фракций, входящих в коалицию (НУ-НС, БЮТ и Блок Литвина), чтобы выяснить, действительно ли такие переговоры проводятся, но выяснилось, что это ложная информация. «Я всегда привык пользоваться фактами, а не слухами», - сказал он.

В связи с этим лидер фракции НУ-НС сказал, что не видит оснований для создания широкой коалиции. «Предмета не существует, я его не вижу», - добавил Н.МАРТЫНЕНКО.

Он выразил убеждение, что нет оснований говорить и о создании так называемой «скрытой» коалиции, когда без официального объявления о создании коалиции определенные политические силы действуют в унисон.