Весной Президент распустит парламент

В Блоке Юлии Тимошенко говорят о возможности проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ на съезде Украинской социал-демократической партии в Киеве.

«Я не исключаю, что весной мы будем иметь ситуацию, когда Президент Виктор Андреевич ЮЩЕНКО все же осмелится и выполнит свой конституционный долг, и распустит всю Верховную Раду вместе с этим правительством. И мы будем иметь новые выборы, новый парламент. И в этом парламенте наш блок должен иметь свыше 50%», - сказал, в частности, А.ТУРЧИНОВ.