У Кличко говорят, услугу «сидеть без горячей воды» киевляне не заказывали

Киевляне не должны платить за непредоставленную услугу. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский в интервью журналистам.

«Более суток жители четырех районов Киева были лишены горячей воды. Ситуация объясняется почти миллиардной задолженностью столичного бюджета перед «Киевэнерго». При этом киевляне являются самыми добросовестными плательщиками жилищно-коммунальных тарифов не только в Украине, но и в Европе. Уровень проплат в Киеве за ЖКУ достигает 96%», - отметил оппозиционный депутат.

«Возникают вопросы, куда идут средства, полученные от населения, и почему в предыдущие годы «космических» бюджетов вместо того, чтобы ликвидировать, город накапливал долги перед «Киевэнерго». Эта информация скрывается от киевлян. Вместо этого их вынуждают платить за непредоставленные услуги. Особенно циничным отключение горячей воды представляется на фоне запланированного повышения жилищно-коммунальных тарифов», - отметил политик.

По мнению Дмитрия Андриевского, необходимо разработать действенный механизм пересчета оплат за жилищно-коммунальные услуги в случае непредоставления услуг или предоставления их в неполной мере. «Мы работаем над разработкой такого механизма. Киевляне не заказывали услугу «сидеть без горячей воды» или «сидеть без электроэнергии», а потому и не обязаны за них платить. Более того, население должно получать компенсацию за причиненные неудобства, особенно, когда настоящим виновником отключения является городская власть», - заметил депутат.