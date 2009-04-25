Депутаты требуют выбросить из учебников аморальную Красную шапочку

Депутаты Луганского и Николаевского областных советов требуют исключить из школьной программы и учебника «Українська література» для 8 класса произведение Евгения ДУДАРЯ «Красная Шапочка» как такое, которое противоречит общепринятым нормам морали.

Соответствующие обращения к органам государственной власти областные советы приняли на очередных сессиях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганского облсовета, депутаты приняли решение обратиться в Кабинет министров Украины и профильный Комитет Верховной Рады с требованием изъять из школьной программы «учебники аморального содержания». За это решение проголосовал 91 депутат из 96, присутствующих на сессии.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение сессии после выступления с депутатским запросом Сергея ЗАХАРОВА, который показал коллегам учебник по украинской литературе для 8 класса и зачитал отрывки из "Красной шапочки" Е.ДУДАРЯ.

В ходе обсуждения этого вопроса депутат Валерий ФИЛИППОВ предложил подобные учебники просто изъять из школ Луганска и области. "На каждый предмет существует по несколько учебников, просто нужно школьникам рекомендовать другие книги, а эти - изъять", - заявил депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Николаевского облсовета назвали произведение Е.ДУДАРЯ «Красная шапочка» «ничем иным, как пропагандой низкой морали, чванства, грубости и необразованности».

По их мнению, «ученики будут усваивать поведение Красной Шапочки, позитивной героини Шарля Перро, на основе полностью нивелированного произведения Е.ДУДАРЯ, воспринимая пример очередного развращения подрастающего поколения как нормальное явление».

В документе отмечается, что депутатский корпус Николаевского облсовета категорически против «такого антиукраинского, антиморального, низкопробного подхода к воспитанию нашего молодого поколения».

На сессии областного совета принято обращение к Кабинету министров и Министерству образования и науки, в котором депутаты требуют исключить из школьной программы произведение Е.ДУДАРЯ «Красная Шапочка» и подобные ему произведения как такие, которые противоречат общепринятым нормам морали.

Поводом для обращения к правительству стали многочисленные жалобы жителей области.

Справка УНИАН. В учебник «Украинская литература» для 8 класса включен сатирический рассказ современного писателя-юмориста Е.ДУДАРЯ «Красная Шапочка». Главная героиня этого произведения курит, пьет, ездит на волке, вымогает деньги у бабушки.

В частности, в произведении Дударя есть и такой отрывок:

"Червона Шапочка пішла. Відійшла на таку віддаль, що не побачиш її неозброєним оком. Сіла під кущ. Випила вино. З`їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів цигарку. Запалила, смалить і наспівує:

Ах, эта красная рябина среди осенней желтизны,

Я на тебя смотрю, любимый, теперь уже со стороны...

Як тут з кущів виходить Вовк. Страшенний, величезний. Очі голодним вогнем світяться.

- А-а-а! - гаркнув. - Червона Шапочка! Попалася! Зараз я тебе з`їм!

Червона Шапочка озирнулася. Цвиркнула через густонапомаджену губу:

- Пішов геть! Шкет нещасний! Ще не таких бачила. - Дихнула Червона Шапочка на Вовка перегаром вина й тютюну. Вовк очманів. Схопила Червона Шапочка Вовка за вуха, сіла на нього верхи і гукнула:

- Поїхали!

- Куди? - перелякався Вовк.

- Куди-небудь! - пришпорила боки Вовка дерев`яними підошвами своїх стукалок. І той рвонув.

Каталася Червона Шапочка на Вовкові до ранку. Вранці під`їхала до бабусиної хати. Зайшла у світлицю:

- Чао предкам!

- Дитино, рідна! - сплеснула в долоні бабуся. - А ти де в таку рань тут узялася?

- Ша! - приклала пальця до вуст Червона Шапочка. - Якщо маман питатиме, де я була, скажеш, у тебе ночувала.

- Господь з тобою, дитино! А ти хіба не з дому?..

- Дай щось пошамати! - сказала Червона Шапочка, викаблучуючись перед дзеркалом.

- Нема, дитино, - каже бабуся. - Бо я хворіла.

- Давай бабки. Пошлю Вовка, принесе зараз.

Бабуся витріщилася на внучку.

- Гроші давай! - хрипко пояснила Червона Шапочка.

Бабуся тремтячими руками дістала вузлика. Розв`язала. Подала Червоній Шапочці свою пенсію…"