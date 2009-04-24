МВД: в Совете Безопасности сами не знают, что говорят

В Министерстве внутренних дел утверждают, что сегодняшнее заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Степана ГАВРИША о росте в последнее время в 2,5 раза уровня преступности в Украине является некомпетентным и не отвечает действительности.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

«МВД Украины расценивает сегодняшнее заявление заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША на заседании Совета о якобы увеличении в 2,5 раза уровня преступности в Украине как не отвечающее действительности и некомпетентное», - подчеркнули в Департаменте.

В то же время в МВД подтвердили, что действительно в последнее время в государстве в связи с экономическим кризисом, повлиявшим на криминогенную ситуацию, «наблюдается незначительное увеличение количества разбойных нападений и грабежей. Однако благодаря эффективной работе милиции эта ситуация держится под контролем, а также раскрытие преступлений имеет достаточно большой процент».