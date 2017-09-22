Грязь, пыль и примитивные туалеты: Луценко не понравился КПП "Майорськ" на Донбассе (фото, видео)

Глава ГПУ Юрий Луценко во время его поездки на Донбасс возмутился условиями на КПП «Майорськ», о чем написал в своем Facebook.

«Отсутствие медицины, четыре примитивных туалета. Через следующие 5 кпп за три года перешли 7 млн наших граждан», - написал Луценко, добавив «Это - унижение для людей и Украины».

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака.

Генпрокурор поручил Цицаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, «проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий». «Необходимо обращать внимание на отношение к населению, мы имеем его отвоевывать не меньше, чем территорию», - подчеркнул Луценко.