Высший совет правосудия уволил только трех "судей Майдана" - активист

Высший совет правосудия за время своей работы уволил только трех судей, которые принимали незаконные решения в отношении активистов Евромайдана. Об этом на брифинге заявил адвокат и активист ВОО «Автомайдан» Роман Маселко.

«В 2017 году Высший совет правосудия уволил только трех судей. То есть это означает, что есть окончательное решение о том, что они уже не являются судьями. Еще 29 - по ним есть это представление. Но они ждут по сути свою участь. До сих пор по ним нет финального решения», - заявил он.

В то же время он отметил, что Высший совет правосудия отказался открыть дисциплинарное производство и публично оценивать действия 204 таких судей. Еще по 68 судьям было открыто производство, но ВСП не нашел основания для привлечения к ответственности».

Маселко сообщил, что всего известно о 351 судье, принимавших незаконные решения в отношении активистов Майдана.

Читайте такжеСпустя три с половиной года ГПУ готовит новые подозрения по делам о расстреле Майдана

«Из этих 351 судьи на данный момент есть лишь 64 представления об их увольнении. Из них - 31 судья уволен в сентябре 2016 года президентом и Верховной Радой », - сообщил он.

Также адвокат заявил, что существуют случаи, когда, несмотря на наличие решения об увольнении судей, они продолжают ходить на работу.

«Оказывается, последней точкой является не указ президента, решение Высшего совета правосудия, а приказ председателя суда об увольнении судьи с работы, - говорит Роман Маселко. - В Голосеевском суде госпожа Калиниченко, а также господин Фролов, которые были уволены указом президента в феврале 2016 года и сентябре 2016 года. Но они до марта 2017 года числились в штате, ходили на работу, участвовали в выборах председателя суда».

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко анонсирует в конце сентября передачу в суд дела относительно экс-президента Виктора Януковича и бывших глав МВД и СБУ Виталия Захарченко и Александра Якименко за приказ стрелять в активистов Майдана.

«Я могу сказать, что 116 человек сегодня находятся в судах по делам Майдана, в том числе убийцы», - заявил он.