Проект Госбюджета-2018 представят 22 сентября - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявляет, что в эту пятницу планируется провести представление законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2018 год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Согласительного совета.

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Парубий напомнил, что в парламент уже был внесен проект закона о Госбюджете - 2018.

Спикер отметил, что в течение ближайшего времени на сайте ВР будет доступен окончательный текст законопроекта и все смогут ознакомиться с ним.

«По согласованию с правительством предлагается, чтобы мы в пятницу смогли провести представление Государственного бюджета Украины, и соответственно начать его обсуждение в депутатском корпусе, в Комитете по вопросам бюджета», - сказал Парубий.