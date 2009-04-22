Яценюк хотел бы, чтобы Тимошенко зависела от Ющенко

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что Украина должна остаться унитарным государством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, об этом ее лидер заявил во время презентации волынской организации «Фронта перемен» в Луцке.

«Никаких разговоров о федерации. Должно быть исключительно унитарное, единое, соборное государство. И никаких дискуссий», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения в Украине административно-территориальной реформы, однако, по его словам, «не так, как мы ее проводили в 2005 году: начали реформу, но не знали, что реформируем”.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, будущая реформа должна быть системной и касаться всех отраслей, в т.ч. жилищно-коммунальных услуг, образования, медицины и т. п.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что в стране практически каждая отрасль требует реформирования, однако для проведения таких перемен необходима согласована работа всех ветвей власти.

Свое виденье производительного сосуществования Президента, парламента, правительства и судебной ветви власти лидер «Фронта перемен» изложил следующим образом: “В этой системе глава государства - фигура, которая обращается к украинцам, парламенту с планом перемен, который поддерживается обществом. Такой план кладется на стол главе правительства, а правительство, в свою очередь, его поддерживает и выполняет. А если правительство не поддерживает Президента и общества в переменах, Президент должен иметь беспрекословное право отправить его в отставку».