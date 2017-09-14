Мама Лободы отказывается от депутатства (документ)

Депутат Ирпенского городского совета Наталья Лобода, мать певицы Светланы Лободы, обратилась с заявлением о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ирпеня Владимир Карплюк. По его словам, на следующей сессии Ирпенский горсовет рассмотрит его заявление.

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"К решению Натальи Васильевны отношусь с пониманием, ведь она в течение последнего времени подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние ее здоровья", - говорится в сообщении Карплюка.

Также он обнародовал заявление Лободы, датированное 8 сентября:

Раньше общество было возмущено тем, что мать Лободы приняла участие в ток-шоу на российском канале.