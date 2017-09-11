Уже сегодня будут направляться повестки всем участникам прорыва границы в "Шегини" - Аваков

Уже сегодня будут направляться повестки всем участникам вчерашнего прорыва границы в пункте пропуска «Шегини».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге.

«Национальная полиция возбудила уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Являться самим - хорошо, нет - соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий», - сказал министр.

Он подчеркнул, что «каждый, кто перешел границу нелегально за счет тех событий, которые были вчера, должен явится на пункт «Шегини»… для того, чтобы должным образом пройти процедуру оформления таможенного контроля».

Аваков также сообщил, что «и Генеральная прокуратура, и МВД квалифицируют происшедшие вчера события на границе как государственное преступление».

«Оно квалифицируется целым рядом статей, в том числе включает в себя неподчинение государственным органам, оказание противодействия правоохранителям, нападение на правоохранителей и на военизированные структуры, организацию прорыва государственной границы, организацию переправление через государственную границу лиц, не имеющих на то право, а также по ряду статей административного кодекса», - добавил глава МВД.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.