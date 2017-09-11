МВД не занимается вопросами экстрадиции Саакашвили – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что его ведомство не занимается вопросами экстрадиции лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины в Грузию или какую-либо другую страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МВД сказал журналистам на брифинге в Киеве.

«Что касается вопроса экстрадиции, то Министерство внутренних дел не занимается вопросами экстрадиции. И видит Бог, все это время я старался сделать так, чтобы офицеры пограничной или полицейской службы не занимались вопросами трактовки политических позиций и т.д., а просто выполняли свою работу», - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

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По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину и «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

7 сентября пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст Украины.