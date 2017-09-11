Порошенко о Саакашвили: надеюсь, что этот господин будет с таким же рвением "пробиваться" в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили будет с таким же рвением «пробиваться» в Грузию, с которым попал в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания в Национальном медицинском университете имени Богомольца по вопросам развития сельской медицины

«Сейчас, по моему глубокому убеждению, это дело правоохранительных органов, и они начали ... Оставим политки политикам, преступление - правоохранителям, прокуратуре, суду», - заявил президент.

По его словам, таким образом должно действовать правовое государство.

«Я надеюсь, что этот господин будет в положенное время так же с таким упорством пробиваться в Грузию, с которым пытался попасть в Украину», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.