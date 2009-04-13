В ВР хотят создать еще одну следственную комиссию

Народные депутаты Украины намерены создать следственную комиссию для анализа ситуации в угольной отрасли страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Донецке в субботу народный депутат, бывший министр угольной промышленности, заместитель председателя партии «Единый Центр» Виктор ТОПОЛОВ.

«В Верховной Раде сегодня рассматривается вопрос создания следственной комиссии по анализу состояния в угольной промышленности, потому что уже вызывает тревогу у народных депутатов то, что происходит в угольной отрасли», - сказал В.ТОПОЛОВ.

Он уточнил, что данная следственная комиссия «будет изучать нынешнее состояние угольной промышленности, будет изучать, что происходит на предприятиях, во всех структурах отрасли и, естественно, параллельно причину, почему такое происходит».

По словам В.ТОПОЛОВА, сам он войдет в состав этой комиссии, также в нее обязательно будут включены депутаты из всех фракций.

В.ТОПОЛОВ отметил, кризисная ситуация в угольной отрасли возникла уже давно, но сегодня она обострена мировым экономическим кризисом, общим спадом промышленного производства. В то же время, он подчеркнул, что теневые коррупционные схемы, существующие в отрасли, сегодня на фоне кризиса только развиваются.

«Сегодня все сложнее в отрасли, потому что все происходит на фоне общего мирового кризиса. Произошло падение производства в металлургии и электроэнергетике, где уголь является сырьем, поэтому сегодня есть избыток угля, - сказал В.ТОПОЛОВ, - Это да. Но главное - это то, что не решается столько лет, – это ликвидация теневых коррупционных схем, то, что сейчас не только уменьшается, а наоборот, только увеличивается». Именно поэтому сегодня актуально создание такой следственной парламентской комиссии, заключил депутат.