Витренко добилась изгнания группы "Родина" из Одесского горсовета

Решением Одесской городской территориальной избирательной комиссии члены депутатской группы «Родина» Одесского городского совета Игорь МАРКОВ, Роман СКОМОРОХА, Константин РОЗОВ и Александр ДОРОХОВСКИЙ лишены полномочий членов городского совета.

Об этом сегодня сообщил на 16 сессии Одесского горсовета председатель гортеризбиркома Димитрий МОНОХИДИ, уточнив, что «решение избирательной комиссией принято единогласно после рассмотрения решения исполнительного комитета Блока Наталии ВИТРЕНКО «Народная оппозиция», в состав которого входят Прогрессивная социалистическая партия Украины и Партия «Русско-украинский союз», которое было направлено в адрес теризбиркома.

По его словам, «полученный комиссией документ от исполкома Блока Наталии ВИТРЕНКО «Народная оппозиция» заверен мокрой печатью. Эти люди, согласно решению исполкома политблока, утратили связь с политической силой Н.ВИТРЕНКО после выхода из фракции «Народная оппозиция». Образовав в октябре 2008 года группу «Родина» в Одесском горсовете, они уже не относятся к политблоку, от имени которого избирались в члены горсовета, и не отражают его интересы и цели, которые ставились руководством партийных организаций, создавших избирательный блок».

Вместо названных граждан, согласно решению городского избиркома, в состав Одесского горсовета введены следующие по избирательному списку члены Блока Наталии ВИТРЕНКО «Народная оппозиция»: Надежда СЕРОУС, Валентина СОКОЛОВА и Александр СТРЕЛЯЕВ, сообщил Д.МОНОХИДИ.

Примечательно, что в момент оглашения решения гортеризбиркома депутаты, лишенные полномочий, уже покинули зал заседаний городского совета.

Напомним, депутатская группа «Родина» в составе шести членов Одесского горсовета создана 5 октября 2008 года. В ее состав вошли депутаты Игорь МАРКОВ, Наталья ГЕОРГИЕНКО, Александр ДОРОХОВСКИЙ, Константин РОЗОВ, Роман СКОМОРОХА, Валентин ЧЕРНОВ, которые были избраны в 2006 году в горсовет по списку Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция». Лидер группы – мультимиллионер Игорь МАРКОВ, собственник фирмы «Славянский альянс», местного телеканала АТВ и ряда других СМИ, создавший позже в Одессе путем реформирования Прогрессивно-демократической партии, действовашей с 1999 года, скандальную пророссийскую партию «Родина».