Яценюк призвал Раду принять закон о Государственном флаге Украины

Лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал народных депутатов Украины принять в целом внесенный еще его Правительством проект закона «О Государственном Флаге Украины» (реестр. № 3334). Яценюк поздравил украинцев с Днем Государственного флага на своей странице в Facebook.

«Сердечно поздравляю с нашим великим национальным праздником - Днем украинского флага! Наш стяг освящает нашу историю, нашу борьбу и наше шествие к свободе и процветанию. Нас объединяет общенациональное уважение к нашему флагу», - отметил он.

«Очень важно, чтобы государственное уважение к нашей святыне было засвидетельствовано законом украины о Государственном флаге. Еще два года назад как глава Правительства я имел честь внести в Верховную Раду законопроект о Государственном флаге Украины. Он принят в первом чтении. Пришло время окончательно одобрить этот документ. Призываю к этому всех украинских парламентариев», - добавил Яценюк.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что в год празднования 100-летия украинской национальной революции и восстановления нашей государственности такое решение станет большим символом нашего единства и силы.

«Будем верны нашему флагу. Будем вместе в обороне и развитии нашего государства. Слава Украине!», - написал Яценюк.

Напомним, в октябре 2015 года Кабинет министров внес проект закона «О Государственном Флаге Украины» (реестр. № 3334) на рассмотрение Верховной Рады. 2 февраля 2016 года Парламент принял соответствующий проект закона за основу.

Законопроект, согласно Конституции Украины, устанавливающий описание и определяет порядок использования Государственного Флага Украины. Проектом предлагается закрепить на законодательном уровне празднование Дня Государственного Флага Украины (23 августа), а также принятие присяги на верность Украине и Государственному Флагу Украины.