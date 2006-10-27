Кто сможет оформить визу бесплатно

Парафированное сегодня в Хельсинки с Европейским Союзом соглашение об упрощении визового режима для граждан Украины предусматривает фиксированную цену 35 евро на визы и предоставление бесплатных виз определенным категориям граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Хельсинки сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Именно это, по словам Президента, является «главным позитивом парафированного сегодня соглашения». При этом он озвучил перечень указанных категорий, которым визы будут оформляться бесплатно: близкие родственники, члены официальных делегаций, члены правительства, парламента, ряда органов местной власти, Конституционного и Верховного судов, ученики, студенты, аспиранты, а также учителя, их сопровождающие, инвалиды вместе с лицами, их сопровождающими, лица, путешествующие с гуманитарной целью, в том числе выезжающие на лечение и сопровождающие их лица.

Кроме того, бесплатные визы будут получать те, кто проведывает больных родственников, участники международных спортивных соревнований и лица, их сопровождающие, участники научных, культурных и творческих программ, участники программ обмена между городами-побратимами, журналисты, пенсионеры, водители, выполняющие международные перевозки, члены экипажей, в том числе экипажей поездов.

«Знаете, это не плохой набор», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что дальнейшее сотрудничество с Евросоюзом будет направлено на расширение этого перечня.

Также В.ЮЩЕНКО отметил важность того, что в соглашении речь идет о возможности выдачи многократных и долгосрочных – до 5 лет - виз.

Также Президент подчеркнул, что по новому соглашению консул, в случае отказа в оформлении визы, должен объяснить гражданину причины этого.

Отметив, что благодаря этому соглашению будут сняты «колоссальные нарекания» людей, В.ЮЩЕНКО отметил: «Сейчас мы поставили точку, и этот прогресс почувствует каждый человек. Не менее важным является недискриминационный подход по отношению к гражданам Украины при осуществлении ими поездок по территории Евросоюза. Это хороший актив, который сегодня был достигнут».

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами стран.