Закон "о дерибане" не прошел ни с предложениями Ющенко, ни без

Верховная Рада Украины отклонила Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Президент Украины ветировал этот закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

Верховная Рада Украины не поддержала предложения главы государства и не пыталась преодолеть вето на закон (за преодоление вето не проголосовал ни один из народных депутатов).

В результате этот закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет подписывать принятый Верховной Радой 15 января Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», поскольку этим документом, по сути, предлагается узаконить масштабную коррупционную схему с ежегодным оборотом в десятки миллиардов гривен.

Законом предусматривалась консолидация в одном органе схожих для всех фондов функций, а именно – постановка на учет плательщиков, формирование и ведение Государственного реестра социального страхования, обеспечение единой отчетности.

Кроме того, предусматривалось ввести в Украине уплату единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

19 марта Комитет по вопросам социальной политики и труда Верховной Рады Украины большинством голосов отменил свое решение от 4 марта этого года о поддержке скандального законопроекта.

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