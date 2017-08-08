Антикоррупционное бюро открыло три дела против НАПК

Национальное антикоррупционное бюро расследует три уголовных дела в отношении действий должностных лиц Нацагентства по предотвращению корупции. Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос "Украинской правды".

Читайте такжеПохоже, это рекорд: гендиректор "Укрспецэкспорта" получил зарплату в 1 миллион

"Детективы Головного подразделения детективов НАБУ ведут досудебное расследование трех уголовных производств насчет действий должностных лиц НАПК", - сообщили в НАБУ.

"Два из этих производств открыты по факту возможного совершения служебными лицами НАПК уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", - сказано в ответе на запрос.

Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

"В рамках еще одного уголовного производства расследуются факты, предварительно квалифицированные по статье 366-1 УК Украины", - говорится в ответе НАБУ. Статья 366-1 касается Декларирования недостоверной информации.

"Сообщение о подозрении служебным лицам не осуществлено", - добавили в ответе НАБУ. Никаких фамилий, или о ком именно идет речь в сообщении не указали. В пресс-службе НАБУ "Украинской правде" также отказались называть фамилии.

Издание отмечает, что в НАБУ подтвердили: бюро не ведет досудебного расследования в уголовных производствах насчет возможного безосновательного начисления и выплаты зарплаты председателю и членам НАЗК. И также подтвердили, что на свой запрос от 3 мая 2017 года до Кабмина получили ответ, что правительство не предоставляло разрешения на премирование членов НАПК.

При этом в НАБУ отметили, что еще осенью 2016 года после аналитической оценки пришли к выводу, что "существуют правовые коллизии и пробелы в действующем законодательстве, которые сделали возможным начисления и выплаты премий членам НАПК вопреки принципам бюджетной системы Украины". В документе отметили, что "С целью устранения указанных проблем", НАБУ направило свои предложения Нацагентству по вопросам государственной службы.