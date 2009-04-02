Какими будут последствия назначения президентских выборов?

Верховная Рада приняла постановление о проведении очередных выборов Президента Украины 25 октября 2009 года. Решение депутатов толкает главу государства к новому противостоянию с парламентом, поскольку Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы выборы прошли 17 января 2010 года.

Каких последствий (как политических, так и юридических) следует ожидать от такого шага парламента? Что в ответ сможет противопоставить Виктор Ющенко? Насколько реальна вероятность срыва избирательного процесса? Такие вопросы задал экспертам Центр политического консалтинга.

Президент Аналитического центра «Открыта политика» Игорь ЖДАНОВ: «Во-первых, ясно, что Президент не согласится с такой датой проведения выборов и будет обращаться в Конституционный Суд. Я думаю, только этот орган может окончательно легитимизовать дату проведения выборов. Надеюсь, что если будет такое представление, КС в очень сжатые сроки примет решение, потому что если руководствоваться буквой закона, то нужно уже в мае начинать процедуры по выдвижению кандидатов, образованию округов и т.п.

С другой стороны, думаю, политический процесс будет развиваться по двум параллельным вариантам: будет обращение в КС, но постепенно будет идти и процесс подготовки к выборам. Я думаю, нам не нужно рисковать и заводить ситуацию в тупик, а то если мы пропустим какие-то сроки, это может поставить под сомнение весь процесс избирательной кампании. Не исключаю, что тогда активизируется вопрос проведения досрочных выборов в парламент. Я думаю, что некоторые силы с Банковой будут разыгрывать именно этот вариант и не исключаю, что одновременно силами, близкими к Главе государства, будет реализовываться процесс срыва этих выборов через блокирование работы Центральной избирательной комиссии.

Давайте, подождем официальной реакции Президента на этот шаг, чтобы мы поняли, как дальше будет развиваться ситуация».

Директор центра «Третий сектор» Андрей ЗОЛОТАРЕВ: «Во-первых, такое решение приведет к обострению политического противостояния, и 100% президентская сторона прибегнет к определенным шагам в ответ. Во-вторых, уже много говорили о том, что если выборы нельзя выиграть, то их можно сорвать. Поэтому остается большая вероятность срыва избирательного процесса. Кроме того, такое голосование ведет к сценарию, когда не исключено, что к проведению президентских выборов возникнет необходимость в проведении парламентских выборов. Понятно, что это будет за кутерьма в стране, если возникнет такая коллизия.

Поэтому, если говорить о государственных интересах, то лучше было бы, чтобы все шло, как шло. Любые шаги, изменяющие политический алгоритм в стране на следующий 2010 год, приводят к политическому противостоянию, которое ни к чему, кроме обострения, не приведет».

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК: «Следует отметить, что утвержденная дата выборов отличается от того предложения, которое вчера озвучивал Президент. Потому я ожидаю, что будет представление в Конституционный Суд со стороны Президента относительно даты проведения президентских выборов. Кроме того, вполне очевидно, что будет информационная кампания как с одной стороны, так и из другой, и создание новой конфликтной точки в политикуме, которая будет касаться вопроса даты проведения президентских выборов.

Нормативно и юридически более обосновано, с моей точки зрения, предложение Президента. Однако здесь стоит говорить о наличии консолидированной политической воли политических игроков в Верховной Раде. Если Президент сможет убедить КС в своей правоте, тогда парламент просто примет де-факто это решение. Если же КС затянет принятие решения по этому вопросу, то я думаю, что в таких условиях сработает все же предложение ВР, а не Президента, и кампания начнется во время, определенное постановлением ВР. То есть сейчас вопрос в том, удастся ли Президенту через КС решить этот вопрос, и если ВР создаст проблемы для работы КС, тогда будет работать постановление парламента».

Директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО: «Учитывая сегодняшнюю дату, можно досрочно объявить сегодняшнее решение парламента лучшей шуткой 2009 года.

Если же серьезно, то малейшее решение депутатов является симметричным ответом Виктору Ющенко: в послании в Верховную Раду Президент призывал к мораторию на получение политических дивидендов от предвыборной гонки, в ответ парламент хоть на три месяца, но все же нашел возможность укоротить властный статус Ющенко.

Обжалование постановления в Конституционном Суде или перевод проблемы любым другим образом в исключительно юридическую плоскость, делает дату 25 октября нереалистичной. В Украине уже давно отработана технология, по которой решением суда может быть заблокирован избирательный процесс. Например, у ЦИК не будет права совершать какие-либо действия по организации избирательного процесса. А это означает их срыв. То есть, без предварительного согласия, или иными словами, политической воли всех игроков выборы не состоятся.

Мотивация нынешнего голосования очень проста. Партия регионов в свободном легком полете готова к разным сценариям, особенно к тем, где идет об смене нынешней власти. А Юлия Тимошенко, очевидно, хотела бы подводить итоги первого кризисного года на должности Главы государства, а не в статусе премьера - кандидата в президенты».

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО: «Во-первых, следует отметить, что Верховная Рада действовала абсолютно в пределах своих полномочий на основании Конституции, когда принимали решение именно о сроке проведения президентских выборов. С другой стороны, сам срок, который определен этим постановлением, действительно может вызывать определенные вопросы с точки зрения правовой аргументации, поскольку два других варианта (декабрь 2009 года и январь 2010 года) базировались на положениях новой Конституции. Принятый же вариант апеллирует к положениям предыдущей редакции Конституции, на основании которой избирался Президент. Потому именно это обстоятельство, по моему мнению, может стать предметом для правовой дискуссии и для обращения Президента к КС.

Что касается последующих сценариев развития, то, думаю, если будет обращение Президента в КС и соответствующее решение КС, то избирательный процесс будет проходить либо согласно принятому постановлению и срокам, предусмотренным в законе «О выборах Президента», а это 120 дней от даты выборов, либо нужно будет возвращаться к вопросу определения даты и корректировать определенные вещи.

Я считаю, что принятое решение больше политическое, но то, что за него проголосовало больше конституционного большинства Верховной Рады и представители всех фракций, это обстоятельство также будет приниматься во внимание в будущих дискуссиях, если они возникнут относительно этой даты».