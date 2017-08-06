Британия готова заплатить €40 миллиардов за выход из ЕС - The Telegraph

Власти Великобритании заявили о готовности выплатить Евросоюзу €40 млрд за выход из объединения, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

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«Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 36 миллиардов фунтов по так называемому счету за Brexit», — заявил один из источников.

По данным издания, Британия пойдет на такую меру только при условии, что ЕС согласится на обсуждение финансового урегулирования как части договора о будущих отношениях.

По словам источника, в правительстве пришли к выводу, что данная мера является единственным способом выйти из тупика, в который зашли переговоры.

Ранее сообщалось, что многие граждане Великобритании, проживающие не только на территории королевства, но и за его пределами, подают заявления на получение ирландских паспортов, чтобы «защитить свои права после Brexit».