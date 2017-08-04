Что писали иностранные СМИ об Украине: преследование политических оппонентов и борьба с киберпреступностью (инфографика)

Больше всего об Украине традиционно писали американские СМИ. На этой неделе они посвятили темам, связанным с нашим государством, 32 материалы. По данным аналитиков Corestone Corp, издание Foreign Affairs положительно отозвалось об удачных мерах украинской власти относительно интеграции многочисленных радикальных военизированных группировок в подчинение ВСУ. Издание считает, что такой опыт может стать полезным для ряда стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Информагентство Reuters отметило удачные шаги заместителя главы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива и министра финансов Александра Данилюка по улучшению кибер-защиты в АП и Минфине.

Читайте такжеНа усиление кибербезопасности в Украине будут выделены деньги - Турчинов

Британский The Economist считает, что никакое количество оружия, которое Пентагон намерен отправить Украине, не решит "болезнь" украинского общества – коррупцию и практику расправы над политическими оппонентами власти. В другом материале издание отметило, что "украинская власть преследует своих политических конкурентов, таких как Саакашвили". Относительно этой темы высказались и аналитики Atlantic Counsil, заявив, что "лишение Саакашвили гражданства должно стать поводом для США, ЕС и МВФ сильнее "давить" на украинскую власть с целью более активного внедрения антикоррупционных реформ".