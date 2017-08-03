США обязались консультироваться с ЕС по санкциям против России

США обязались консультироваться с Европейским Союзом в каждом конкретном случае применения Вашингтоном новых санкций против России. Об этом в четверг в Брюсселе сообщила представитель Европейской комиссии Мина Андреева, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Есть четкие обязательства (со стороны США) консультироваться с союзниками. Это будет происходить в каждом конкретном случае, когда санкции будут применяться. Это даст нам возможность посмотреть, будет ли влияние на европейские проекты или проекты с европейским участием, что может повлиять также на энергетическую диверсификацию в Европе, и где мы можем выразить нашу обеспокоенность», - пояснила она.

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Андреева также подтвердила позицию ЕС, что в случае, если выражения обеспокоенности не будут приняты во внимание, «мы будем думать, какие ответные меры могут быть приняты в ответ».

«Мы будем рассматривать каждый конкретный случай (применения санкций). Если будет необходимость реагировать - наша реакция будет зависеть от конкретных мер. Но, прежде всего, есть обязательство консультироваться с нами», - подчеркнула представитель ЕК.

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Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России.

Документ законодательно закрепляет действующие против России санкции, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США относительно ослабления антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

В этой связи в Европейской комиссии отметили, что при применении каких-либо санкций должны быть учтены европейские интересы. В случае, если этого не произойдет, президент ЕК Жан-Клод Юнкер оставляет за собой право принять адекватные меры. Также если американские санкции поставят в невыгодное положение компании Евросоюза, торгующие с Россией в энергетическом секторе, ЕС готов в течение нескольких дней сделать ответные шаги.

В то же время Юнкер выразил удовлетворение в связи с тем, что «в принципе законопроект был смягчен после того, как ЕС выразил свою обеспокоенность».

«Я заявил на саммите G7 в Таормине и на саммите G20 в Гамбурге: если американцы продолжат (с принятием новых санкций), мы будем готовы адекватно реагировать в считанные дни. В результате значительнвя часть предполагаемых санкций против России была снята», - констатировал он.

По словам Юнкера, в Конгрессе США также убеждены, что санкции будут применены только после того, как пройдут консультации с союзными странами.

Напомним, ранее 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Новые санкции предусматривают штрафные меры, в том числе и для европейских компаний, которые, в частности, будут сотрудничать с российским "Газпромом" в реализации газопровода "Северный поток-2".