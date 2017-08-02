18 человек категорически отказываются от передачи их в "ДНР" и "ЛНР" - омбудсмен

18 человек, включенных в списки на обмен пленными, категорически отказываются, чтобы их передавали на территорию, неподконтрольную Украине.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская в эфире одного из телеканалов.

Она рассказала, что процесс обмена пленными в рамках Минского процесса сейчас находится на этапе уточнения списков на обмен.

Вместе с тем она отметила, что 18 человек, которые были включены в списки обмена, "категорически отказываются быть переданы на территорию, неподконтрольную украинскому правительству".

Также она добавила, что со стороны так называемых «ЛНР/ДНР» в списки были включены лица, которые никоим образом не причастны к событиям на востоке Украины: «Например, есть человек, совершивший преступление на территории Киевской области. Почему он должен быть передан в рамках этого обмена? "

Лутковская добавила, что представители так называемой «ДНР» согласились с ее позицией, а боевики «ЛНР» еще работают и не готовы уточнить списки».

Вместе с тем она заявила, что сейчас точное количество украинских пленников у террористов неизвестно, поскольку можно лишь говорить о подтвержденном ими перечне пленных. Таких сейчас 70 человек, «обещают подтвердить еще нескольких, но мы запрашиваем значительно больше - 137 человек, которые, по нашей информации, находятся на неподконтрольной территории».

Лутковская также добавила, что формирование обменных списков существенно затруднено тем, что украинская сторона не имеет доступа к неподконтрольным территориям, чтобы узнать, сколько именно там находится пленных украинцев.

Однако она надеется на помощь в этом вопросе со стороны координатора гуманитарной подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы Тони Фриша, «который должен посетить Донецк и Луганск и принести дополнительную информацию».

«Мы также готовы ему открыть следственные изоляторы, но на паритетных условиях - конфиденциального общения с пленными. Но если его будут в Донецке или Макеевке сопровождать автоматчики, то о какой паритетности можно говорить? », - спрашивает омбудсмен.

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Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2017 участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились привлечь СБУ и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерию Лутковскую к процессу фиксации отказов задержанных перемещаться на временно оккупированные части Донбасса в рамках обмена пленными.

Процесс верификации заключенных, которые не хотят возвращаться на оккупированный Донбасс, продолжался с 28 апреля по 12 мая.

Ранее пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что по итогам проведенного процесса опроса (верификации) заключенных возвращаться на оккупированную территорию Донбасса в рамках обмена пленных не желают несколько сотен человек.