Украина ведет переговоры о расширении безвиза с рядом стран (список)

Украина активно ведет переговоры о введении безвизовых поездок для своих сограждан со странами Европы, Северной и Южной Америки и Азии. Такой ответ дало Министерство иностранных дел Украины, передает "Главком".

В настоящее время вопрос упрощения режима поездок стоит перед Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловыми островами, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем.

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По результатам переговоров заключены двусторонние соглашения о безвизовых поездках граждан из Сент-Китс, Невисом и Албанией. Одностороннее решение о введении безвизового режима для граждан Украины принято Коста-Рикой и Маврикием.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.